Gobierno cambia discurso y ya no accionará para sacar al gobernador Camacho

Hace unos días, las autoridades nacionales barajaban dos posibilidades para sacar a Camacho de la Gobernación. El ministro de Justicia, Iván Lima decía que una era la elección orgánica en la Asamblea Legislativa y la otra por la vía penal, mediante una demanda por incumplimiento del estatuto contra el gobernador y el vicegobernador, Mario Aguilera, quien declaró que no estaba vacante el cargo de la primera autoridad política de Santa Cruz.

“Que el vicegobernador y la Asamblea cumplan con la norma vigente, porque corresponde una acción penal por el delito de incumplimiento de deberes, en caso que no cumplan con su estatuto autonómico”, dijo Lima en aquella oportunidad.

Sin embargo, el domingo Lima dio un giro e indicó que la continuidad de Camacho en el cargo de gobernador debe ser una decisión de la población cruceña y la ALD con base en el estatuto autonómico. Asimismo, dijo que, si bien hay plazos, el Gobierno no interferirá.

Sobre el plazo que tendría el legislativo departamental para definir esta figura, Lima recalcó que como gobierno nacional no se busca interferir en un acto institucional y democrático, por lo que no quiso emitir criterios sobre esta cuestión.

En una de las últimas intervenciones del vicegobernador Aguilera, éste fue claro en afirmar que el cargo de gobernador no está vacante porque la primera autoridad del departamento sigue siendo Luis Fernando Camacho y por ello continuará, desde el penal de Chonchocoro, firmando documentos y resoluciones de manera regular.

Aguirre agregó que no es casualidad que se le quiera cargar a la ALD esta responsabilidad, que además no es aplicable porque no hay acefalia en los cargos de gobernador y vicegobernador.