Gobierno: Caso Fassil debe enfocarse en legitimación de ganancias ilícitas

Mientras que, los analistas consultados sostienen que se debe respetar el territorio de la causa, que en este caso es Santa Cruz, por lo que no hay motivo técnico ni legal para su traslado a la sede de Gobierno.

Iván Lima, ministro de Justicia, indicó que se abrieron dos procesos judiciales; uno por delitos financieros Santa Cruz y otro por legitimación de ganancias ilícitas en La Paz, por lo que a su criterio no se pueden llevar dos juicios por los mismos hechos “consideramos que los delitos más graves y la competencia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI ) y las entidades que combaten la legitimación de las ganancias ilícitas están en la ciudad de La Paz”.

“No podíamos tener dos procesos uno en La Paz y otro en Santa Cruz por lo que se presentó una solicitud (de excepción) y que el viernes (21 de mayo) fue otorgada a favor de la ASFI y el Ministerio de Justicia que como entidad a cargo de la legitimación de ganancias ilícitas el combate de este delito ha llevado adelante este proceso y los dos expedientes de La Paz y Santa Cruz se acumulan en La Paz lo cual no significa que hay un traslado de personas de Palmasola a San Pedro”, puntualizó Lima.

Esta postura de acuerdo con fuentes del entorno de Juan Lanchipa, fiscal General del Estado, ha provocado fuertes cruces con Lima, pues Lanchipa tiene la postura de que se debe respetar la territorialidad de la causa, por lo que no esta dispuesto que la misma sea unificada y trasladada a la ciudad de La Paz y menos acepta que la investigación se encuentre “contaminada” como deslizó Lima

“Se debe respetar la territorialidad. El lugar donde se origino el delito. No hay argumentos legales, ni técnicos para hacer esta modificación. Con este intento lo que se ve es que Lima quiere tener un mayor control de la causa y de la justicia. Quiere manejar a los jueces y eso más fácil en La Paz con la causa cerca y no Santa Cruz donde no todos son funcionales. Esta claro que hay un interés político”, remarcó Lanza.