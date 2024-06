Gobierno convoca al diálogo a transportistas y acusa a Evo de estar detrás de conflictos

Por otro lado, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, señaló al expresidente Evo Morales de estar tras un plan para “destruir la economía y tomar el poder por la vía del desastre” a través del bloqueo de carreteras.



Este domingo, el viceministro Ponce de León señaló en la convocatoria que la reunión está prevista para las 15:00 en el Centro de Comunicaciones de La Paz. La autoridad agregó que el encuentro será para “dar continuidad a las mesas de trabajo, en atención a la resolución del voto resolutivo” que salió del ampliado nacional del transporte pesado realizado en la capital cruceña.



En los puntos que forman parte de esta resolución, emanada en ese encuentro, los transportistas exigen la renuncia del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, que se solucione la situación relacionada con la escasez de dólares y combustible, los problemas con la Aduana Nacional, Impuestos Internos y Diprove, además de la abrogación del decreto 4372, normativa que ha subido los aranceles a la importación de repuestos para los vehículos.



En este contexto, dijo Ponce de León, es que están siendo convocadas las autoridades nacionales competentes para tratar y abordar cada uno de estos puntos.



“Van a estar presentes el ministro de Economía y Finanzas Públicas (Marcelo Montenegro) y en atención a la demanda a este pliego del transporte vamos a tener a las autoridades competentes, con la finalidad de poder dar una solución definitiva”, complementó.



Por su parte, Héctor Mercado, presidente de la Cámara Boliviana del Transporte Pesado, informó que su sector se encuentra analizando la convocatoria del Gobierno.



“Queremos el diálogo, pero se está viendo. No nos ha llegado todavía la invitación formal, entonces estamos analizando (si asistimos). De querer participar, queremos participar para terminar de una vez con este conflicto”, dijo el dirigente.



Mercado agregó que hoy, a primera hora, se reunirán para definir qué respuesta darán a la convocatoria del Gobierno.



Acusaciones



En tanto, la ministra Prada denunció que expresidente Evo Morales esta tras los anuncios de bloqueos que tendrían como objetivo generar convulsión social para acortar el mandato del presidente Luis Arce e imponer su candidatura para las elecciones generales de 2025.



“Evo Morales está dispuesto a bloquear nuestra economía y a convulsionar nuestro país para imponer su candidatura, a las buenas o a las malas como él mismo ha dicho. Esto con el objetivo de generar un escenario de crisis estructural, económica, política, social e institucional, para acortar el mandato del presidente Lucho (Luis Arce). Así como se pretende descabezar al Órgano Judicial de manera inconstitucional, se pretende hacer lo mismo en otros órganos del Estado”, dijo Prada.



La autoridad agregó que los bloqueos que está organizando Morales pretenden también acortar el mandato de asambleístas nacionales y departamentales, gobernadores, alcaldes y concejales, entre otros.



Sin embargo, la ministra aseguró que “el gobierno del pueblo” no va a permitir que eso ocurra porque, según su versión, “primero está el pueblo boliviano antes que sus mezquinos y enfermizos apetitos personales” de Morales.



Por su parte Morales, a través de su programa dominical, le recordó a la ministra Prada que los actuales gobernantes son los culpables de que el país esté “peor que en tiempos neoliberales, de tener ministros corruptos, protectores del narcotráfico y hasta narcos”, y volvió a atacar a los hijos del presidente y habló de su supuesta relación con YPFB y el litio.



“¿Quién destroza el país?, el que gobierna, ¿quiénes han designado a ministros incapaces, corruptos, protectores del narcotráfico, tal vez ya narcos: Lucho Arce y David Choquehuanca. Sus cuoteos, por favor, no nos echen la culpa a nosotros, (a los ministros) no los designa Evo”, manifestó.



Por último mencionó que en tiempos neoliberales las reservas internacionales eran $us 1.700 millones “Ahora ni eso hay. ¿Qué está pasando entonces? El récord nuestro llegó a 15 mil millones de dólares. Ahora tenemos reservas internacionales en negativo”.