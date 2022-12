Gobierno defiende postura ‘antifederal’ del Ejército; piden que hable del Silala

En ese contexto, ayer apareció el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, para apoyar los dichos del Comandante Zúñiga. “Hemos escuchado algunas voces discrepantes, cuestionadoras, d el discurso de nuestro comandante del Ejército y me sorprende , porque aquellos que no están de acuerdo con este discurso, hay que decirlo, son quienes pertenecen a la orientación de los que se aferran a la historia oficial, a la historia de la dominación mental, a ocultar la verdad de la memoria histórica”, afirmó Novillo, una de las autoridades que, hasta ahora, había mantenido un bajo perfil.

“No he escuchado una palabra al comandante sobre lo que ha pasado con el Silala; no he escuchado al comandante hablar sobre el mar. ¿Cómo haremos para preservar nuestros intereses allí en nuestras fronteras, golpeadas por el narcotráfico y el contrabando que tanto daño nos hacen?”