Gobierno desecha la reforma, vamos al referendo

En rueda de prensa en Nueva York, sede de las Naciones Unidas, el Pdte. Arce negó que exista injerencia política en la administración de justicia y aseguró que ésta goza de independencia, acusando a organismos internacionales de no estar suficientemente informados cuando opinan sobre el tema.

“Hay muchos organismos internacionales que no están suficientemente informados. En Bolivia no existe ningún tipo de supeditación de la justicia (…) existe un problema en la justicia, que es una deuda pendiente a resolver, la demora en la resolución de casos, lo que el gobierno boliviano va a encarar a través del Ministerio de Justicia y va a trabajar no en una reforma sino en una reconstrucción de la justicia”. (Los Tiempos 21. 9. 2022).