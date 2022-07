Gobierno fracasa y posterga censo hasta 2024; en Santa Cruz protestan

El funcionario agregó que el Instituto Nacional de Estadística (INE) no tiene ni el 40% de avance en la actualización cartográfica, tampoco se conoce la boleta censal y reprochó que esa institución no haya demostrado “capacidad ni voluntad” para llevar adelante un proceso transparente y creíble.

Al respecto, la diputada de la alianza Creemos, María René Álvarez, cuestionó al Gobierno sobre cómo se cuidarán los recursos estos dos años. “El Gobierno se prestó $us 68 millones con el financiamiento de: Fonplata $us 40 millones, el BID $us 26,4 millones y el TGN $us 1,6 millones. Estas deudas deben pagarse pese a la postergación del Censo hasta el 2024, ¿cómo garantizamos que no se malgasten los $us 68 millones en los próximos 2 años?”, escribió la diputada en su cuenta de Twitter.