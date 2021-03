Gobierno pide informe y Aasana no explica aterrizajes en el aeropuerto de Chimoré

Escucha esta nota aquí

El director de Aasana, Ronny Balderrama, no ha respondido desde el 11 de marzo hasta ayer una orden emitida por el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien le solicitó en el día que presente un informe sobre un acto que denominó “reactivación del aeropuerto internacional de Chimoré”, en la que aterrizaron aeronaves sin las medidas de seguridad correspondientes, ni control antidroga.

El sindicato de Aasana exige al ministro la destitución de su director, Ronny Balderrama. No específicamente por lo ocurrido en Chimoré, sino por no respetar los derechos laborales, pero Montaño señaló ayer que esa decisión no depende de él.

En una conferencia de prensa que ofreció ayer por la tarde, el titular de Obras Públicas confirmó la veracidad de la nota. La mostró a los periodistas. “Aquí está la instrucción de relevamiento (de información) que he emitido”.

Montaño envió el 11 de marzo la orden para que el máximo ejecutivo de Aasana informe detalladamente sobre un acto que se realizó en fecha no determinada, en el que se produjeron varios aterrizajes en la pista del aeropuerto chapareño. Requirió el informe luego de que el 10 de marzo recibiera un reporte emitido por el viceministro de Transportes.

El ministro requirió, con carácter de urgencia, “en el día”, un detalle sobre si las aeronaves (la carta no detalla cuántas fueron) que participaron en un acto que Ronny Balderrama denominó Reactivación del aeropuerto internacional de Chimoré, contaban con plan de vuelo, y preguntó: ¿Quién autorizó ese acto?, si las aeronaves fueron revisadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn)”.

Consultó también sobre qué escuelas de aviación participaron en ese acto, con qué Notam, un acrónimo en inglés de Notice To Airmen de entrada y de salida (Aviso a navegantes, que se presenta a las autoridades de aviación para alertar a los pilotos de la aeronave sobre posibles peligros a lo largo de una ruta de vuelo o en un lugar que pueda afectar a la seguridad del vuelo). Es decir, detalles que pueden ser emitidos por los operadores de la torre de control de un aeropuerto.

Consultó también si es que el aeropuerto contaba con el servicio de extintores de incendios CEI, con cuántos carros bomberos disponía y si en la terminal aérea había personal de la Felcn para el control de sustancias controladas, además de nombres y rango de los oficiales que estuvieron a cargo.

También, si para ese acto Aasana coordinó con el director de Transporte Aéreo, el viceministro de Transportes o alguna otra autoridad, y si lo hizo, desde cuándo se iniciaron los contactos y por qué no se cumplió con el convenio firmado con los trabajadores de Aasana el 29 de enero de 2021.

En la conferencia de prensa, Montaño señaló que “efectivamente nosotros cuidamos la aeronavegación en toda Bolivia y nadie puede poner en riesgo a los pasajeros y, obviamente, a los operadores de los aeropuertos”.

En ese entendido, complementó que la instrucción fue directa, hacia el director de Aasana. Pero pese a que la solicitud expresa fue dar respuesta en el día, advirtió a los periodistas que “obviamente los informes van a llegar de acuerdo a la normativa que se tiene en el Ministerio de Obras Públicas, y responderá el viceministro de Transportes (quien estaba al lado suyo) en su oportunidad”.

Prometió que se “identificarán las anomalías que se produjeron, si es que las hubo. Pedimos otro informe a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)”. Por ese motivo, complementó que “siempre fui transparente y con documentación he mostrado cada uno de mis actos”. Pidió tiempo para emitir un informe sobre ese tema.

Sindicato

El 19 de marzo, le Federación de trabajadores de Aasana, en cumplimiento a las determinaciones del XXI congreso ordinario y ampliado de emergencia nacional, determinaron la destitución del director general, Ronny Balderrama, y a los ejecutivos nacionales quienes, según la resolución a la que tuvo acceso este medio, “no respetan sus derechos laborales porque, lamentablemente, no hemos sido escuchados, más al contrario, la respuesta es de abuso, atropellos y a la vulneración de derechos laborales, creando paralelismo sindical”.

El documento dice también que “los trabajadores hemos tomado la decisión de pedir al Ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, y al presidente Luis Arce, la destitución en forma inmediata del actual director de Aasana. Caso contrario es inminente el deterioro de nuestra institución, porque dichas autoridades desconocen por completo el funcionamiento aeronáutico, poniendo en riesgo los servicios que prestamos”, señala el documento.

Los trabajadores dicen en la resolución que presentaron las denuncias pertinentes a las autoridades del ministerio, entre las que estaría la que se dio a conocer.

Edgar Montaño, consultado en la conferencia de prensa sobre este tema en específico, contestó que la destitución “no está en nuestras manos. Tampoco nosotros estamos despidiendo trabajadores, no lo hemos hecho”, dijo.

Complementó que “los hermanos trabajadores y dirigentes de Aasana deben saber que ellos están para defender los derechos de los trabajadores, y nosotros para administrar. En ese sentido, si se atropellaron los derechos de algún funcionario, vamos a tomar medidas correctivas”, pero no se refirió a destitución alguna.

Dijo que tuvieron dos reuniones, en las que se lograron acuerdos e invitó a que se genere un tercer encuentro.