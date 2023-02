Gobierno proyecta ley del oro y la oposición cuestiona política económica de Arce

El Gobierno presentó ayer su propuesta en otro intento por reactivar la economía. Ahora se intenta vender las reservas de oro para lograr más divisas. Hasta diciembre del año pasado las Reservas Internacionales Netas (RIN) se ubicaban en $us 3.872 millones. Según el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, esa operación es “normal” en todos los bancos centrales de la región.

Desde la oposición las últimas medidas anunciadas por el Gobierno exponen a la cartera monetaria del país, como la denominada ley del oro. Aseguran que la crisis interna del MAS es una “cortina de humo” para ocultar la mala gestión. Por su lado, en el Ejecutivo hacen un balance de la situación económica y aseguran que Bolivia va por buen camino en la reactivación de la economía.

“El Banco Central verá el flujo de compra-venta de oro que habrá en el país. Bolivia produce y está exportando más de $us 2.500 millones en oro, ¿por qué no, de esa producción, poder comprar y tener destinado una cantidad de oro para el Banco Central? No veo que sea algo fuera de lugar, que un Banco Central pueda hacer esa gestión comprando y vendiendo oro en las condiciones que lo vea más favorable”, dijo Montenegro ayer en conferencia de prensa.

El Gobierno tramita desde junio de 2022 una ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para la compra de oro que producen las cooperativas mineras; paralelamente intenta modificar la Ley 1670, que impide al Ejecutivo comercializar las reservas del mineral precioso sin el permiso del ente legislativo.

“No estamos vendiendo las reservas, estamos haciendo una gestión, como lo hacen los otros bancos centrales en términos de ver la mejor posición de las reservas internacionales para la economía boliviana”, justificó el ministro Montenegro.

El jefe de bancada de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, Carlos Alarcón, consideró que las políticas económicas que impulsa el Gobierno perjudican la situación del país. El legislador de oposición hizo énfasis en el proyecto denominado ley del oro que, a su parecer, disminuyen las reservas internacionales del país.

“Estamos muy preocupados porque le ponen el nombre rimbombante de proyecto de ley del oro para fortalecer las reservas internacionales, cuando en los hechos lo que pretenden es debilitar las reservas internacionales”, cuestionó Alarcón.

En el análisis del asambleísta, debido a la caída significativa de las reservas internacionales netas en dólares, lo que pretende hacer el Gobierno “es una licencia para matar las reservas en oro y utilizarlas de manera arbitraria, de manera abusiva, discrecional y sin aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional para cada operación internacional de pignoración (dejar en prenda) con las reservas de oro para monetizarlas y continuar con el mal gasto en obras improductivas, empresas deficitarias y prebendalismo, tal como vimos con los dirigentes declarados en comisión”.

Gonzalo Chávez, analista económico, explicó a través de sus redes sociales que el Gobierno intenta vender las reservas en oro para obtener divisas que le permitan sostener las importaciones, porque el país -dijo- solo tendría 600 millones de dólares en divisas.

Montenegro no quiso referirse a este punto y dijo que el país tiene más de $us 3.800 millones que le permitirían importar los siguientes tres meses “siempre y cuando no exportásemos nada”.

Otras críticas

Existen otras críticas al Gobierno por el manejo económico que realiza. Incluso esos cuestionamientos salieron del propio MAS. El 7 de junio del año pasado, Evo Morales, líder del partido oficialista y expresidente de Bolivia, reclamó porque “no se siente el cambio económico” que enarbola de manera permanente el gobierno de Luis Arce. En esa misma oportunidad, Morales aseguró que “hay un pedido permanente” de las bases del MAS ante la falta de obras, sobre todo en Chapare.

Ante esa crítica tuvo que salir Luis Arce, quien dijo que el crecimiento económico del país “se siente en los bolsillos” de los bolivianos “poco a poco”. El mandatario reafirmó que “como nunca, en tan poco tiempo”, se logró recuperar la economía del país”.

El diputado Erwin Bazán, de la alianza Creemos, cuestionó varias medidas económicas que impulsa el Gobierno, como el aumento de impuestos a profesionales independientes, el desempleo, la falta de políticas para aprovechar el litio y el déficit fiscal. El legislador consideró que la crisis del MAS es una “cortina de humo” para ocultar la “negligencia” del Gobierno.

“No se olvide que prometieron reactivación económica y hasta su propio jefe (Evo Morales) les dice que no hay tal. Los profesionales son azotados con el pago de impuestos, pero el cocalero, el contrabandista, gozan de no pagar (impuestos). Así no van bien la economía del país, aunque vayan a sacar datos. Esos datos no reflejan lo que pasa en las calles, la pobreza que uno ve todos los días en las calles”, afirmó Bazán.

Como respuesta, el ministro Montenegro, señaló que, al tercer trimestre de 2022, Bolivia registró un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4,3%, con el que ocupa el cuarto lugar entre las economías con mejor crecimiento en la región, en ese periodo.

“La economía boliviana crece con estabilidad de precios, reducción del déficit fiscal, reducción de la pobreza y la desigualdad, que son elementos importantes”, destacó Montenegro.

En medio de la muestra de datos económicos, el MAS sigue con su crisis interna en los pasillos del Legislativo. El bando que defiende a Arce intenta sepultar a Morales, mientras que los del ala radical ahora e muestran más cautos y piden que sean las primarias las que elijan al candidato de 2025.

Lea también PAÍS Gobierno justifica compra y venta de reservas de oro El ministro Montenegro manifestó que se trata de una actividad "normal y rutinaria" en países de la región

​