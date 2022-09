Gobierno quiere flexibilizar créditos de vivienda y anula tres proyectos observados

“El motivo por el cual no todas las personas de ingresos medios pueden acceder a estos departamentos, es por la evaluación crediticia que realiza el banco, no todos cumplen con los requisitos ”, justificó desde La Paz el director de la Agencia Estatal de Vivienda (AE-Vivienda), Juan José Espejo.

Saravia también anticipó que AE-Vivienda trabaja en “una propuesta normativa” para flexibilizar el acceso a los créditos, pero no anticipó mayores detalles.

Para la construcción de soluciones habitacionales en Cotoca, Warnes, Totala, Cercado, Vinto, Sacaba, El Alto y Mecacapa se invirtieron más de $us 100 millones y, por la falta de ocupación, hay $us 83 millones que “están dormidos” y que no se están recuperando por parte del Estado, señaló el diputado Aldo Terrazas de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), quien dirigió las pesquisa que toma “una muestra importante” de los proyectos que ejecutó la Agencia de Vivienda.