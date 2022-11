Gobierno se expone a juicio por crímenes de lesa humanidad

Se considera crimen de lesa humanidad -o crimen contra la humanidad- cualquiera de las atrocidades y delitos de carácter inhumano, que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometido para aplicar las políticas de un Estado o una organización, no necesariamente militar o armado durante un conflicto armado o en tiempo de paz, sistemático o a gran escala contra una población civil constituyéndose por ende en actos o conductas comisivas u “omisiones deliberadas” resultantes de una política generalizada y planificada.

El periodista Carlos Valverde opinó que a Santa Cruz se le pide demostrar la validez de su propuesta sobre el Censo a realizarse el año 2023; sin embargo, la decisión gubernamental de Censo para abril de 2024 no tiene que probar nada; ¿por qué? ¿Qué parte técnica tiene esa decisión? (ojo: decisión política no es propuesta). Por lo que concluye que tales medidas gubernamentales contra la ciudadanía no son por el Censo, sino por su constante rebeldía a las políticas gubernamentales a lo largo de 16 años de gobierno del MAS y se hace imperativo derrotar a Santa Cruz mediante el fracaso de su paro cívico.