Gobierno ve pérdida millonaria; sectores anuncian medidas

Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, detalló que en los 14 días de paro, la industria manufacturera perdió $us 73 millones; la construcción $us 49 millones; las ventas al por mayor y menor $us 119,6 millones; transporte y almacenamiento $us 65 millones; las actividades de alojamiento y turismo $us 44 millones; actividades artísticas y entretenimiento $us 7 millones; otras actividades y servicios $us 17,7 millones y el sector agropecuario $us 128,8 millones.