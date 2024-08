Gobierno y empresarios, un paso en la dirección correcta

La reciente reunión entre los empresarios y el Gobierno ha sido un paso positivo en la dirección correcta, pero queda mucho camino por recorrer. La situación económica de Bolivia ha alcanzado un punto crítico, como lo reconocieron ambas partes en este encuentro. Los empresarios dicen que de no tomarse medidas urgentes, la situación podría agravarse aún más. Es alentador que el Gobierno haya aceptado escuchar a los empresarios y que, por fin, haya reconocido su papel crucial en la economía del país. Sin embargo, el diálogo, aunque esencial, no es suficiente por sí solo para revertir el rumbo.​

Sin embargo, persisten importantes desafíos que aún no se han abordado de manera efectiva. La negativa del Gobierno a considerar la biotecnología como una opción viable es un ejemplo de cómo la rigidez ideológica puede obstaculizar el progreso. Bolivia no puede permitirse el lujo de seguir perdiendo oportunidades en sectores clave como la agricultura, donde la biotecnología podría marcar una gran diferencia en la productividad y en la capacidad del país para competir en los mercados internacionales. Cada día de retraso es una oportunidad perdida, y el país no tiene tiempo que perder.