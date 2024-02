¿Golpe judicial?

Visto de otro modo, los fallos judiciales, incluso una “declaración” del TCP, se han impuesto al debate político. Esto no es nuevo. Por ejemplo, en el TCP hay una causa pendiente -que por cierto no avanza a conveniencia- sobre el derecho de los legisladores a fiscalizar a los ministros del Órgano Ejecutivo a través de interpelaciones.

Morales logró gobernar con dos tercios de apoyo y no pactó; no necesitó de acuerdos políticos. Hoy, Luis Arce no tiene ese apoyo y debe buscarlos por el bien común. Claro, esto implicará dejar de lado la punga por el poder y orientar su gobierno en favor del país. Pudo hacerlo antes con la anunciada reforma judicial; no tuvo voluntad política. Aun así, el arcismo defiende a los “autoprorrogados” porque, en su criterio, la sociedad no puede quedar desvalida de justicia.