GPTW: 12 empresas nacionales son las mejores pymes para trabajar

Todas las organizaciones pueden ser grandes lugares para trabajar. No importa cuál es su tamaño. Para lograrlo, deben asegurarse de generar y sostener un clima de bienestar capaz de atraer y fidelizar al talento. El líder es clave para lograr el éxito y esto se logra con jefes atentos a las demandas y la evolución de sus colaboradores, siempre tratando de motivarlos y acompañarlos.



La edición 2022 del Ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar PyMES presentado por Great Place to Work Bolivia pone en el tablero a las empresas bolivianas que han logrado construir excelentes lugares para trabajar, según el testimonio de sus propios colaboradores.



Entre los hallazgos interesantes, destaca que el 85% de los colaboradores consideran que sus líderes fomentan y responden genuinamente a sus sugerencias o ideas. Y ven que el 84% de los jefes reconocen que pueden cometer errores involuntarios al hacer su trabajo. “La relación con los jefes es de mucha confianza. Además, te dan responsabilidad y comparten su visión para llevar a la empresa a lo más alto”, dijo un trabajador en la encuesta.



La confianza también es importante, según el estudio que dio lugar al ranking. Los trabajadores creen que hasta un 88% de sus jefes cumplen sus promesas, y el 82% observa “un interés sincero en mí como persona y no solo como empleado”. Estos actos de cercanía colaborativa logran grandes resultados porque el 90% de los consultados afirma que sus jefes “conducen la empresa de forma competente”.



¿Cómo se elaboró el ranking?



Desde Great Place to Work utilizaron una metodología propia para medir el grado de confianza que existe al interior de las organizaciones. Para ello midieron a través de una encuesta, las percepciones en distintos aspectos que hacen a la confianza.



El 85% de la evaluación se basa en lo que dicen los colaboradores sobre sus experiencias de confianza y la capacidad que logran en su organización para alcanzar su máximo potencial humano.



El 15% restante del ranking se basa en las respuestas de los colaboradores sobre sus experiencias diarias de innovación, los valores de la empresa y la efectividad de sus líderes, para garantizar que también tengan una experiencia constante.



Bajo estos parámetros, la multinacional procesó la respuesta de 501 colaboradores a 60 preguntas de la encuesta.



Las empresas reconocidas con el mayor puntaje son 12: Tierra Futuro, tuGerente, SAFI Mercantil Santa Cruz, DMC, Mainter, Mercantil Santa Cruz Seguros y Reaseguros, Sommet, Warrant, Marelli-Luma, Viaggio Motors, Sociedad Controladora Mercantil Santa Cruz y la Constructora Pentágono.



Así se evidencia que las pymes líderes del ranking GPTW 2022 que destacaron operan en los sectores de servicio y comercio.





Primer año. Una docena de empresas con un máximo de 100 colaboradores fueron premiadas por Great Place To Work Bolivia





Datos demográficos





Edad. El 9% de 25 años de edad o menos, el 38% de 26 a 34 años, el 31% de 35 a 44 años, 18% de 45 a 54 años y 4% de 55 años o más.



Género. El 38% de los que respondieron las preguntas son mujeres y el 62% hombres.



Antigüedad. El 35 % menos de dos años, el 28% 2 años a 5 años, el 17% de 6 años a 10 años, el 11% de 11 años a 15 años, el 4% de 16 a 20 años y el 5% más de 20 años.



Cargos. Colaboradores sin personal a cargo 56% y líderes 44%.