Gran incendio de Bolivia (I)

Los bolivianos sabíamos que nuestra clase política sería la que destruiría el país, pero no vislumbramos cómo… hasta ahora.

Bolivia se quema, literalmente, y ni siquiera el verbo “quemar” se ajusta a la tragedia que estamos viviendo porque, en realidad, el país se está incendiando. Para ingresar en materia, recuerdo que no es lo mismo “quemar” que “incendiar” puesto que este último significa “prender fuego a algo que no debería quemarse”; es decir, actuar de manera intencional, como intencional es la quema que ahora está consumiendo a Bolivia.

El primer detalle de esta tragedia, entonces, es que el fuego ha sido provocado intencionalmente y, por sus dimensiones, está claro que no es obra de algunas, sino de muchas personas… ¿quiénes?

Y es que los incendios no son exclusivos de Bolivia sino que afectan a varios países hasta por causas ancestrales. La quema intencional de vegetación es una práctica milenaria que se emplea para despejar áreas de cultivo así que, inevitablemente, se ha introducido en los genes de las personas que lo ven como algo natural. El detalle es que estas quemas son controladas y consisten en quemar vegetación innecesaria (en España se identifica a los rastrojos) mientras que en Bolivia se le prende fuego a cualquier bosque o reserva natural, sin escrúpulo alguno, y no se controla las llamas, permitiendo que estas se extiendan con el viento. O sea… en el mejor estilo del que sabemos, le meten nomás; porque saben que no van a ser sancionados.