Grotescas provocaciones

Eso de que se ha ultrajado a un símbolo patrio es un disparate supremo, porque se trata de un símbolo que durará mientras permanezca el MAS en el poder. En el oriente boliviano, salvo en alguna oficina pública, la wiphala no existe. No es cosa de querer imponer símbolos étnicos cuando en una sociedad no existe una homogeneidad étnica. El gobierno dice que la wiphala se la tiene que reconocer porque eso manda la Constitución. Pero es que la Constitución dice demasiados disparates. La Carta Magna ordena a los bolivianos, por ejemplo, recuperar el mar perdido en la guerra con Chile. Por que diga eso la Constitución, Chile no nos va a devolver nada. Además de que los propios masistas se han encargado de sepultar todo lo que habíamos avanzado para llegar a algún acuerdo sensato sobre el tema con nuestros vecinos.