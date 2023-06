Guardias municipales son los peores pagados y tienen jornadas de 24 horas

Señala que cada día que sale a trabajar existe el temor de sufrir alguna lesión en los operativos de control, pero lo que más le quita el sueño es pensar si a fin de año su contrato será renovado. Respecto a las exigencias, sus compañeros la apoyan cuando afirma que son los que están al frente de los operativos y que muchas veces son recibidos co n piedras y palos por comerciantes u otro sector que se resiste al orden. “En cada cuadrilla hay entre 15 y 20 guardias y a veces la mitad vuelve con golpes y heridas”, dice Calle para ejemplificar el riesgo al que se exponen. Asegura que tienen atención en la Caja Nacional de Salud (CNS), pero no gozan de beneficios sociales.

Están por debajo de un asistente B, de un albañil A, de un carpintero, mecánico, plomero y otros que tienen un salario de Bs 5.235; de un asistente C, de una secretaria IV, de un operador III y de un supervisor que ganan Bs 4.469; y de un auxiliar A, de un albañil B, de un chofer A, de un inspector D y otros que ganan Bs 4.328.

Se encargan de la vigilancia en zonas públicas de la ciudad, como la plaza principal, los parques municipales cerrados y los mercados. También de la custodia en hospitales y en oficinales municipales, pero además hacen el control en espacio público, es decir, están en los distintos operativos que se realizan en la ciudad. P or eso, también piden otras mejoras, como la dotación de uniformes y el mantenimiento a los vehículos que lo s transportan a los distintos lugares, donde se requiere de su servicio.

“No solo es el tema del albergue, sino las condiciones de trabajo. Los camiones están con las llantas pelonas, no solo están exponiendo la vida y la integridad de los trabajadores, sino de la ciudadanía”, indican. El domingo por la noche, el alcalde Fernández inspeccionó el lugar y dio por habilitado el albergue municipal para personas en situación de calle. Mostró las colchonetas, frazadas y hasta al personal de asistencia médica para la atención de los beneficiados. Sin embargo, cuando ya se disponía a retirarse, el burgomaestre fue increpado por los gendarmes que reclamaron su espacio de descanso, que fue usurpado y sus colchonetas arrinconadas.

Luis Chirico, otro de los dirigentes, indicó que, si bien tienen un laudo arbitral ganado, no pensaban movilizarse, pero desde el viernes comenzaron a ser presionados para que desalojen el lugar que tienen para el descanso. “El alcalde vino. Sacaron todas las cosas que nos donaron hace tres años y se las pusieron para la gente del albergue, al igual que los otros colchones nuev os que trajeron”, señaló al agregar que hace tiempo que no les dotan ni de ropa de trabajo.

“Somos los que menos ganamos y siempre hemos cumplido con nuestra función de dar seguridad. No se olvide señor alcalde que los guardias municipales eran quienes le abrían las puertas de la Alcaldía en la anterior gestión cuando había la orden de cerrarlas”, dijo Chiricos.

Lo que dice la Alcaldía

Al respecto, el jefe de la Guardia Municipal, Giovanni Cuéllar, señala que el paro no logró afectar las actividades de la guardia municipal, porque las medidas de la dirigencia son apoyadas solo por el 15% de los efectivos.

Reconoce que hay necesidades, pero no deben ser un motivo para no trabajar, ya que sus demandas han ido siendo atenidas de forma paulatina.