Gustavo Lazzari: “Las reservas internacionales no están destinadas a los subsidios”

_¿Cuán determinantes son las reservas internacionales u otros ingresos para subsidiar alimentos y combustibles y así evitar su encarecimiento y mantener el poder adquisitivo de la población? En el caso de haber una política de subsidio, la literatura reconoce dos esquemas. Se subsidia la oferta o se subvenciona la demanda. Por lo general, los especialistas indican que el subsidio a la demanda es más eficiente. Pues se identifica a los sectores que necesitan de este beneficio, hay un mejor control de los recursos públicos, mientras si se opta por la subvención a la oferta el universo de los beneficiarios aumenta, y su control es más difícil. Por ejemplo, en el caso de la subvención del combustible se beneficia tanto a los sectores de menores ingresos, como los de mayor. Para los países exportadores de hidrocarburos y alimentos esta medida en determinada circunstancia puede ser la indicada. Ahora, para llevar adelante esta política de subvención lo adecuado es que el Estado lo haga con sus fondos públicos y no el Banco Central a través de las reservas. Las reservas son el sostén del valor de la moneda. El subsidio es una política pública que se debería sostener con el superávit de los ingresos tributarios o exportaciones estatales. Las reservas no están para subsidiar, si se hace eso se termina sin respaldo a tu moneda y con problemas para mantener el subsidio.

_Desde su criterio ¿Qué es menos traumático, dejar al libre mercado el tema de precios con el riesgo inflacionario o que el Estado intervenga? Libre mercado no es sinónimo de inflación, es cierto que te absorbe todo los shok externos. Para lo cual, si los gobiernos no quieren sufrir de estos golpes externos tendrán que tener recursos anticíclicos. Ahora, los riesgos de la intervención del Estado y te lo digo por experiencia son varios. El Estado es un mal administrador, sube la carga burocrática, y aumenta el tamaño del Estado lo que hace que su gasto sea más alto que el problema inicial. No se trata de impacto o trauma, sino de que el Estado administre casos puntuales y no acapare toda la labor económica que se genera.

_En Bolivia desde 2005 ha predominado un solo tipo de cambio respecto al dólar. Por primera vez, el BCB ofrece un pago diferencial más alto a los exportadores con el objetivo de obtener liquidez. ¿Qué lectura tiene al respecto? Romper la ley de un solo valor del tipo de cambio es un gran error. Por lo general siempre se mira el objetivo inicial y nunca las distorsiones que se generan con esta medida. Cuando se da un incentivo al exportador, las exportaciones van a aumentar no así las importaciones. Se corre el riego de que los demás subsectores al ver una mejor paga a los exportadores suban sus costos de producción y esto genera una distorsión. Es importante como autoridad monetaria no mostrar debilidad y la peor medida es andar pagando de forma diferencial el tipo de cambio. Hoy tenés el dólar exportador, luego el dólar gas, el dólar litio y el dólar agro. Con esa medida rompiste la economía como sucedió en la Argentina.

_¿Cuál es su criterio sobre los bonos sociales? ¿qué lugar ocupan en el andamiaje económico de un país?

En este punto no se debe perder el foco, lo que te saca de la pobreza es el trabajo, no los bonos sociales. La gente no deja de ser pobre por recibir más o menos bonos, subsidios o planes sociales. Considero que si hay un objetivo político en los bonos, estos no pueden ser permanentes, ni generalizado. Deben responder a una necesidad particular, por un periodo determinado.