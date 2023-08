Hablan de reprogramación de 180 vuelos y Amaszonas estima $us 500.000 en daños

La Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó que hasta el momento se reprogramaron 180 vuelos, mientras que, por el retiro de las cuatro matrículas de los aviones que opera Amaszonas, la empresa calculó un daño económico de unos $us 500.000.

En la segunda jornada en la que la línea aérea privada no puede operar, la ATT fiscalizó que Amaszonas efectúe las compensaciones a los 965 usuarios afectados por la cancelación de vuelos, debido a la determinación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de cancelar las matrículas de cuatro aviones de esa aerolínea privada que encara un conflicto con GY Aviation Lease 1816 Co. Ltd., arrendador de dichas aeronaves.

Cabe recordar que el martes, la Sala Tercera de La Paz falló e instruyó frenar de forma temporal de las medidas tomadas por las entidades aeronáuticas del Estado en contra la operadora aérea.

“En virtud de la disposición emitida por la DGAC estamos dando seguimiento a todas las medidas precautorias que velan por los derechos de los usuarios. Hemos fortalecido a las capacidades operativas para resguardar a los pasajeros”, dijo el director de la ATT, Néstor Ríos, en el Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz, al insinuar que se registraron a 965 usuarios afectados, de los cuales 55 fueron transferidos a otras aerolíneas; 180 reprogramados para otras fechas y 15 a los que se devolvió el costo del pasaje.

“Existen 715 usuarios que hasta el momento no han ejercido sus derechos. Continuaremos velando para que se registren sus reclamos y se den cumplimiento a los mismos. El personal de la ATT hará el seguimiento los días que correspondan”, enfatizó Ríos, al recordar que, de acuerdo con el Reglamento de Defensa de los Derechos del Usuario de los Servicios Aéreo y Aeroportuario, la ATT es la autoridad competente para velar por los derechos y obligaciones de los pasajeros y usuarios.

Por conducto de una nota enviada el 23 de junio de la presente gestión, el arrendador exigió la desmatriculación de las cuatro aeronaves con las que opera Amaszonas por incumplimiento de pago del alquiler de los aviones. El 31 de julio, la DGAC notificó a la línea aérea Amaszonas la desmatriculación de las aeronaves, CP-3145, CP- 3142, CP-3135 y CP-3171 de propiedad de la empresa irlandesa GY Aviation Lease 1816 Co. Limited, con quienes la compañía aérea privada nacional tiene una deuda de Bs 17 millones, según autoridades que regulan las operaciones de la aviación civil.

La entidad estatal de control amparó su proceder a la Ley General del Transporte, la Ley de Aeronáutica Civil, el Reglamento de Protección de los Derechos del Usuario y, además, a los convenios internacionales que Bolivia debe cumplir, como el Convenio de Chicago OACI, el Convenio sobre la Aviación Civil Internacional y el convenio de la Ley General de la Aeronáutica Civil 2902.

La empresa irlandesa confirmó a EL DEBER que “sus aeronaves permanecen ilegalmente en posesión y operadas por la aerolínea boliviana compañía de servicios de transporte aéreo Amaszonas, a pesar de que los arrendamientos han sido rescindidos”.

La deuda contraída por empresa boliviana, según esta compañía, llega a $us 17 millones. Desde Amaszonas indicaron que esta deuda debe ser conciliada ante un tribunal en EEUU y que tiene un contrato vigente hasta el 2026.

Según GY Aviation Lease 1816 Co. Ltd. entregó y colocó cuatro aeronaves en acuerdos de arrendamiento operativos a Amaszonas en 2019. “De manera constante no honró las obligaciones contractuales en virtud de los acuerdos de arrendamiento, incluida la falta de pago de los alquileres. En el momento de la terminación del arrendamiento, Amaszonas debía a GY Aviation Lease 1816 Co. Ltd. más de $us 17 millones en virtud de los acuerdos de arrendamiento. Así mismo debemos señalar que el grupo Amaszonas también ha presentado una solicitud de insolvencia en Brasil”, detallaron.

“GY Aviation Lease 1816 Co. Ltd. está extremadamente decepcionada de que, a pesar de sus esfuerzos por apoyar a la industria de la aviación boliviana y trabajar con Amaszonas, esta aerolínea no cumplió ni respetó sus obligaciones contractuales y legales. GY Aviation Lease 1816 Co. Ltd. desea que este asunto se resuelva y que las cuatro aeronaves les sean devueltas de inmediato de según con los acuerdos de arrendamiento y las leyes aplicables”, indicaron.

Impacto económico

Con respecto a la situación de los más de 2.000 pasajeros que ya compraron sus pasajes en Amaszonas, desde la ATT precisaron que es la empresa la que deberá dar una respuesta a esta situación “devolviendo el monto del pasaje o realizando la debida transferencia a otras líneas aéreas”.

Desde la explotadora de servicios aéreos Amaszonas, el gerente general Dardo Gómez, estima que esta situación les va a generar un daño económico de $us 400.000 a $us 500.000, “dado que deberán hacerse cargo de la alimentación, el hospedaje o de la devolución de los pasajes de las personas afectadas por esta situación”, puntualizó.

En una nota reproducida por la estatal ABI, Gómez dio cuenta de que se debe $us 10 millones a GY Aviation Lease 1816 Co. Limited por el alquiler de cuatro aeronaves; y que no pagó sueldos de julio a su personal y parte de mayo de 2022.

“No decimos que no exista una deuda con el dueño de aviones, que no se tenga un pasivo que cumplir con el lessor (arrendador). Dicen que les debemos $us 17 millones, tenemos nuestros reportes, tenemos un acompañamiento de los pagos realizados. Es menor (el monto) son por lo menos 7 u 8 millones menos”, anotó Gómez.

Permiso de operación vigente

En la página virtual de la DGAC, el director ejecutivo, José García, aclara que, por conducto de una nota enviada el 23 de junio de la presente gestión, el arrendador exigió la desmatriculación de las cuatro aeronaves con las que opera Amaszonas. “La RAB 47.120, inciso b, establece que la matrícula de cada aeronave se mantendrá vigente a menos que “el propietario o explotador de la aeronave solicite la cancelación de la matrícula”, concordante con el Anexo 7 “Marcas de nacionalidad y de matrícula de las aeronaves” del Convenio sobre Aviación Civil Internacional”, dijo.

En la nota, la autoridad aclaró que Amaszonas no podrá operar con las aeronaves desmatriculadas, pero que puede operar con cualquier otro lessor (arrendador), dado que la línea aérea cuenta con su Certificado de Operador Aéreo aprobado por la Autoridad Aeronáutica Civil y su permiso de operación vigente hasta 2024.

