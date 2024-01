Habrá inspección y cámara Gesell por niña abusada por abogado de la Defensoría

Pasó todo el día y la niña al final no fue regresada al hogar como debía ser, sino que el abogado la trasladó hasta su departamento, donde pasó la noche con él.

Entre esas vulneraciones se señala que un funcionario varón no está autorizado para sacar a las niñas y llevarlas para realizar diligencias. Esa función debe ser cumplida por una profesional de sexo femenino.

Asimismo, se hizo notar que el hogar no debió permitir que la niña salga con un varón. Al mismo tiempo, el hogar no reportó a la autoridad respectiva que la niña no regresó a las instalaciones.