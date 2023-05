Habrá interpelación a los ministros, pero el TCP congeló la ley de censura

“Pero los votos que iban para la censura le dijeron no a la corrupción, no al encubrimiento a la corrupción, no a la ineficiencia que es lo que hemos visto en los últimos meses, como el caso de ABC. A nuestros colegas, llamados renovadores, queremos que no lo vean como un triunfo porque el mensaje es que no se debe encubrir la corrupción”, afirmó el senador Gualberto Arispe, que es de la facción evista.