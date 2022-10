Hace 40 años…

Quienes fueron a la Guerra del Chaco lo hicieron como combatientes y retornaron ciudadanos; Bolivia no solo combatió con un enemigo externo, debió enfrentarse con la realidad de no haber construido patria en el territorio. Lo desconocido no solo era el frente de operaciones, era la gente que habitaba la geografía de sus 9 departamentos y la ausencia de compromiso hacia ella. La oligarquía minero-feudal creó una ficción que no iba más allá de los cuarteles, las minas y el Palacio Quemado.