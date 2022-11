Hacia la debacle del Estado de derecho

Las Naciones Unidas define al Estado de derecho como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a las leyes, y donde se garantiza el respeto a los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”.

Este principio forma parte indisoluble de la democracia moderna y es uno de los requisitos para la vigencia de los derechos humanos, tanto así que la propia Declaración Universal señala como esencial que estos “sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión…”. En nuestro caso, la Constitución Política incluye este principio en la naturaleza misma del Estado al señalar en su Art. 1º que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario (…)”.

Aun aceptando que los principios inherentes a la democracia son procesos perfectibles y en construcción permanente, es evidente que en nuestros países y en particular en Bolivia, la vigencia del Estado de derecho -en tanto supremacía de la ley- está sufriendo un paulatino deterioro, producto de su distorsión e inobservancia sistemática.

Al respecto, la encuesta internacional “Latinobarómetro” en su versión 2020, señala que el 89% de los bolivianos cree que en nuestro país las leyes se cumplen poco o no se cumplen; el 68% cree que no hay igualdad ante la ley y el 74% considera que los ciudadanos no son conscientes de sus derechos y deberes. Las cifras están por encima de la media de la región y expresan la gravedad de un problema que tiene directa implicancia sobre aspectos tan delicados como la confianza en el Estado y la previsibilidad jurídica, condiciones elementales de la vida en sociedad.