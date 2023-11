“Nadie va donde no ve esperanza ni se queda donde no le va bien”, fue la frase que bajo inspiración de Dios -en una entrevista del periodista Carlos Valverde, un día antes de la presentación del libro “Modelo de Desarrollo Cruceño: Factores y valores que explican su éxito”- lanzó Carlos Hugo Barbery Alpire, coautor de la obra. Tan sugestiva expresión fue realizada otra vez, el 16 de noviembre pasado en el Foro Económico 2023 - “Hacia una nueva era económica en Santa Cruz” organizado por la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA), CONEB/CESC y la Fundación para el Conocimiento (UTOPIA).​

“Expositores de lujo: Carlos Hugo Barbery, Juan Fernando Subirana y Mario Aguilera (Vicegobernador) con tremenda información cuali-cuantitativa; experiencia, conocimiento y motivación”, mencionaba en su perfil de Facebook la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UPSA, Mary Esther Parada Parada, apreciación que a la luz de lo visto el día del Foro resultó modesta por la valía de los conocimientos compartidos por los ponentes, considerando especialmente al gran auditorio de edad temprana que en su mayoría asistió al evento, demostrando con esto que la juventud, aparte de su querencia hacia el terruño, empieza a involucrarse más activamente para conocer no solo su realidad, sino, también, hacia dónde va y -aunque suene un poco raro- “de dónde viene”, algo a lo que pueden contribuir a resolver, con su saber, los historiadores.

En una amena presentación respaldada por textos históricos y bibliográficos; mapas prácticamente olvidados; rememoraciones de personajes ilustres, como el capitán Ñuflo de Chaves; abundantes estadísticas, notas de prensa y otros, Barbery deleitó a los jóvenes mostrándoles no solo el devenir de la historia cruceña desde antes de la fundación de Santa Cruz de la Sierra y la lucha de ésta -hasta por mantener su nombre previo a la República- sino también, su azaroso transitar con un espíritu de trabajo colaborativo al estar “lejos de todo y cerca de nada” hasta los años ´50, cuando recién se integró por carretera a Bolivia; para mostrarles luego su despegue productivo, culminando con sus logros y retos a futuro, dejando en claro que ha llegado el momento de pasar de la transpiración a la inspiración para mantener o, mejor aún, profundizar el progreso, tanto en lo económico como en lo social.

El segundo expositor del foro fue el vicegobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, Mario Aguilera Cirbián, quien expuso la visión “Santa Cruz Metrópoli - Hub de Negocios Internacionales”, conceptualizándolo como el futuro epicentro sudamericano de oportunidades, para lo cual aportó con información clave sobre la realidad económica regional, el abanico de oportunidades que está a mano para ser aprovechado en todas las aristas que atañen al desarrollo en materia productiva, de servicios, hotelería, turismo, gastronomía, transporte, telecomunicaciones, etc., para lo cual, la eficiencia de éstas será vital, con un dato más que revelador para la planificación futura: El 77% de la población cruceña está en edad de trabajar y el 60% tiene menos de 30 años, una gran fortaleza pero, a la vez, un gran desafío, pues si los jóvenes de hoy no se instruyen para dar respuestas a la nueva realidad tecnológica y digital que se la esperaba para años futuros, pero que se ha acelerado a consecuencia del encierro de la pandemia del 2020 en el mundo, la fortaleza de hoy, podría ser la debilidad de mañana.

La última exposición la brindó Juan Fernando Subirana Osuna, Ph.D.c, con el título “Desafíos del Modelo Cruceño en un entorno de innovación disruptiva y digital”, dando cuenta que el entorno actual está pasando de ser “volátil, incierto, complejo y ambiguo” a ser “frágil, ansioso, no lineal e incomprensible”, dado que el impacto tecnológico hace obsoletos los conocimientos, ya no en pocos años, sino en meses, impactando en la producción por el cambio de productividad. Para el ponente, se debe evitar que el miedo nos paralice: El modelo cooperativo cruceño deberá adecuarse al cambio tecnológico, ser resiliente; para que la Inteligencia Artificial no nos desplace, hay que formar recursos humanos que la dominen; planificando bien, el PIB cruceño podría duplicarse en diez años con la nueva ola tecnológica en curso.