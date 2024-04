¿Han muerto las narrativas?

Nuestras vida ahora son precarias al no tener o, por lo menos, mantener, un rumbo determinado. Alguna meta fija. Aunque sea diminuta. El destino está hecho de retazos, ya que al ser líquida no mantiene nunca la misma forma. Como resultado de todo este desajuste, nuestras vidas se definen por su fugacidad e incertidumbre. Nuestra principal preocupación es no perder el tren de la actualización salvajemente constante, ante los rápidos cambios que se producen en nuestro alrededor para no quedar aparcados en el espacio de lo obsoleto.