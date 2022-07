¿Hasta cuándo, Bolivia?

Lo digo ahora, con la claridad -y dolor, también- que da el ver a Bolivia con alguna distancia. La distancia que permite un vuelo ligero y breve a otro país vecino que no está libre de problemas, pero que aun enfrentando muchos y no menos complicados que los nuestros, avanza a pesar de ellos. La vida transcurre, sigue. Hay titulares con buenas y malas noticias. Pero la vida no para, con sus luces y sombras. En Bolivia, sin embargo, parece que son más las sombras que las luces. Recorro los titulares de la prensa tradicional, otros que no son tan tradicionales, y sobresalen las malas noticias: violencia, muerte, paros, disputas. Entre las más recientes, las que están surgiendo por la postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda.