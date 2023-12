¿Hasta cuándo duran las intenciones de Navidad?

La celebración de la Navidad ha ido cambiando en el tiempo. Hace unas décadas, la fecha no estaba tan vinculada a los regalos, sino a la esencia misma del nacimiento de Jesús. Poco a poco y con la penetración de la televisión y ahora las redes sociales, la imagen de Papa Noel fue reemplazando a la del Niño Jesús; la cantidad de regalos a entregar se convirtió en el foco de la fiesta y los abrazos pasaron a segundo plano.

En un contexto mayor, preguntar ¿hasta cuándo duran las buenas intenciones? puede explicar que la mayor parte del tiempo se vea más confrontación que trabajo mancomunado por objetivos comunes, pensados en el bienestar de las mayorías. Aunque es paradójico, en Navidad, Año Nuevo y Carnaval se registra un aumento de denuncias de violencia familiar, como efecto del excesivo consumo de bebidas alcohólicas y así Bolivia suele inaugurar el nuevo año incluso con algún feminicidio. Entonces, hay que preguntarse si las buenas intenciones no son más que fuegos artificiales para el momento.

La celebración de Nochebuena también pone en mayor evidencia las diferencias económicas de las familias. Están las que pueden darse festines y las que no hacen cena porque les falta presupuesto para cocinar algo especial.

A nivel político, que la Navidad llegue con un toque de honestidad a las autoridades, para que el afán populista no nuble la conciencia, para que se le pueda decir siempre la verdad al pueblo. También que la transparencia gane espacio y que haya menos corrupción en todos los niveles del Estado.

En suma, que esta Navidad sea el preludio de un 2024 mucho mejor que el 2023 que se va. Que la verdad sea el estandarte para aprender a vivir en la realidad y no en una burbuja creada por los gobernantes. Que los acontecimientos políticos que se avecinan: elecciones judiciales, elecciones primarias y Censo de Población y Vivienda no sean motivo para cargar de ataques a los adversarios, sino para resolver cómo se puede vivir en democracia y en armonía; con diferencias naturales, pero sin confrontación. Eso lo podemos pedir a los líderes y a las autoridades, pero nada pasará si no empieza por el corazón individual de cada ciudadano.