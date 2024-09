¿Hasta cuándo Evo?

Hago la larga fila de amas de casa en la carnicería. Los productos no llegaron con la normalidad de otras fechas porque Evo Morales ¡una vez más! amenaza con cercar La Paz con sus huestes cocaleras. En el Super, el autocontrol de precios evita la especulación, pero la gente compra más de lo necesario. En los mercados populares la escala funciona según la demanda y los bloqueos.

No hay chuletas ni hueso para sopa. “Más tarde, puede ser” anuncia la mujercita con su gorrito blanco impecable y sus manos enrojecidas. Cada madre compra lo que puede. El mercado Rodríguez está desabastecido desde el viernes; el fin de semana funcionó a medias; el lunes cerró por los rumores: los vándalos, que acaban de llegar a la ciudad, planeaban asaltar los puestos. Pagué una bolsa de arroz con el letrero de “primera”; en la cocina descubrí el engaño: era un arroz picado, mazacote y no grano. El tarwi y los productos ecológicos que traen desde Copacabana a la feria no vencieron a las piedras regadas por la ruta.