Hasta 'evistas' criticaron que en el trópico se exija ‘visa’ al vicepresidente

Diferentes sectores del MAS, incluso algunos que apoyan a Evo Morales, criticaron la actitud de los dirigentes del trópico de Cochabamba, que como si fuese una “república independiente”, exigieron una especie de ‘visa’ o permiso de ingreso a su territorio al vicepresidente David Choquehuanca. Este medio intentó obtener una reacción del segundo mandatario, pero pese a la insistencia, no la pudo conseguir.

Un ampliado de emergencia de las 15 centrales de los interculturales, alcaldes y subalcaldes de la Federación de Comunidades de Chimoré, se anoticiaron que Choquehuanca iba a iniciar una visita, y la prohibieron debido a que “no coordinó” con ellos su presencia. Determinaron que no podía ingresar. Incluso subrayaron que si es lo hacía “no se hacían responsables” de lo que le pueda ocurrir.

El secretario político de la dirección nacional del MAS-IPSP, Froilán Fulguera, de tendencia ‘evista’, señaló que “todos tienen derecho a ingresar a cualquier lugar, pero hay que respetar las resoluciones de sectores. En vez de unificar, el vicepresidente se ha dedicado a dividir y creo que está pagando esa factura. Los hermanos del trópico de Cochabamba así lo están entendiendo, creo yo. Esos análisis hay que respetar, nosotros buscamos la unidad, no la confrontación. El comportamiento de Choquehuanca, que quiere hablar con la piedra, con el sol, con la luna, no ha sido coherente. La derecha es la que sale beneficiada”, aseguró.

Sin embargo, y pese a su posición crítica, manifestó que “hay que tomar en cuenta que estamos en un estado de derecho y todos debemos ser libres de recorrer el territorio nacional. El vicepresidente es autoridad. Pero, cuando uno se hace ver mal y divide, entonces esa gente debe entender que los sectores sociales no lo van a permitir. Ya no estamos en los 80. Hoy vivimos en democracia. Personalmente no comparto la decisión de los sectores del trópico, pero respeto su decisión”, aseguró.

Por su parte, el diputado del MAS Freddy Velásquez resaltó que “tenemos un presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Todos ellos pueden llegar a las regiones a las que deban asistir. El trópico de Cochabamba no es otro país, no es un Estado aparte de Bolivia, y creemos que toda autoridad política o cualquier ciudadano tiene todo el derecho de recorrer el territorio boliviano de forma absolutamente libre”.

El diputado chapareño Gualberto Arispe, del bloque ‘evista’, relativizó la prohibición, e insistió en que sólo se le pide coordinar.

Declaró que el trópico y sus cinco municipios se manejan de manera orgánica. “Por eso, cualquier visita de nuestras autoridades siempre se ha coordinado. Nadie se enteró de la llegada del vicepresidente en este caso y es por eso el reclamo de la Federación Chimoré. No se le está prohibiendo el ingreso a nadie, menos a una autoridad, pero sí se debe coordinar, incluso para recibirlo como corresponde. Creo que fue una reacción genuina y espontánea”, justificó Arispe.

Sin embargo, confesó que en el trópico de Cochabamba “tenemos mucha desconfianza en el vicepresidente. Por eso, debe decir a qué está yendo, si es un inicio de obra, que nos diga, seguramente el alcalde de la región lo va a esperar. Si va a impartir un curso, ahí estará la federación. En este caso, no se vio aquello y eso es lo que llama la atención, por eso vemos las oscuras intenciones que podrían existir. No puedes venir a mi casa y entrar sin tocar la puerta”.

Los periodistas preguntaron si es la CPE garantiza el libre tránsito de cualquier ciudadano por el territorio nacional, y más si se trata de la segunda autoridad del país, ¿por qué no se permitió? “Reitero, somos orgánicos, así es como nos manejamos, de lo contrario algún sector ya hubiera caído en manos de la derecha. Esperemos que la visita de Choquehuanca no sea para generar división, para desplazar a Evo Morales”, aseveró Arispe.

Crisis

En medio de la crisis del partido gobernante, el exvicepresidente Álvaro García Linera afirmó que, al menos por ahora, “parece ser que ya se vuelve irreconciliable” la separación del expresidente Evo Morales y del presidente Luis Arce.

El fin de semana Evo Morales lo declaró enemigo. “Yo diría, en resumen: tengo un enemigo más. 14 años mi vicepresidente, duele mucho. Será porque soy indígena o será porque soy leal a los principios y valores que nos dejaron los antepasados. Sólo decir gracias, Álvaro”, afirmó el exmandatario.

García Linera le respondió: “Evo, no tienes un nuevo enemigo. Solo a un compañero que desea que nuevamente seas presidente de Bolivia. Solo que, de manera humilde, te recomienda que algunas cosas que ahora haces y dices te están alejando de tu capacidad de unir a todo el pueblo. Y eso deberías mejorar”

Después de ese intercambio, Morales ya no se refirió a la distancia. García Linera optó por una posición conciliadora, pero admitió que las diferencias dentro del partido entre Morales y el presidente Luis Arce acabarán por dividirlo.

“Lo que está sucediendo al interior del MAS es un riesgo de división muy peligroso. Hemos intentado contribuir para que no se divida nuestro instrumento, pero, a pesar de ese esfuerzo que uno hace parece ser que las posiciones entre las dos cabezas, la cabeza social del liderazgo histórico de Evo Morales y la cabeza de Luis Arce que está en el gobierno, se siguen separando más y parece ser irreconciliable”, dijo.

Y, cuando en ese contexto fue consultado si entonces cree que ya no hay vuelta atrás, García Linera señaló: “Es lo que está pasando”.

Pues, cuando “yo doy unas declaraciones empujando a la unidad, la respuesta ha sido” críticas de ambos lados: de los arcistas y de los evistas, afirmó el otrora “yunta inseparable” de Evo Morales.

Por tanto, “creo que eso (también) está expresando, por ahora, las posiciones de ambos liderazgos y de ambas estructuras políticas, (que) están apostando a la división y eso me duele; más allá de lo que digan de mí o me critiquen, a mí me duele que este proyecto histórico vaya a fracturarse”, añadió García Linera.

Sin embargo, “a pesar de lo que me digan, voy a seguir pugnando porque (se junten), pero parece ser que del lado del compañero Evo Morales ha tomado la decisión de que va a ir solo y que no necesita de Luis”, al igual que del lado del presidente Arce, señaló.

En criterio de García Linera, ambas fuerzas han optado por decir que no necesitan del otro y que pueden ganar solos las elecciones de 2025.

Situación “que me parece preocupante porque puede llevar, no solamente a la división a nivel de liderazgos y de estructuras políticas, sino que puede llegar al nivel de la división de las bases y eso para mí sería el peor de los resultados de estos enfrentamientos. Esperemos no se concrete, pero por hoy están así, se están separando, es el riesgo de la derrota en 2025”, alertó.