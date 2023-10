Hay 184 áreas protegidas en las regiones y temen que se afecten los acuíferos

La ingeniera ambiental Sandra Quiroga señala que, si las instituciones y la sociedad civil no se unen en defensa de estos pulmones verdes y las autoridades no activan un mecanismo legal para dejar sin efecto el fallo, será un precedente para ingresar a áreas protegidas en otros departamentos, que también están bajo amenaza. “Si hay afectación al departamento de Santa Cruz será muy fácil entrar a otros departamentos, no nos olvidemos que , por ejemplo, en Tarija y Chuquisaca hay algunas áreas protegidas departamentales que tienen mucho que ver con la actividad hidrocarburífera”, indicó.

Quiroga calificó como “gravísimo” el hecho de que se quite competencia a la Gobernación sobre las UCPN, porque muchas de ellas son áreas estratégicas para la producción de agua. Su vulneración afectará no solo el abastecimiento para el consumo, sino también a la agricultura y ganadería. “Sin bosque no tenemos agua y sin agua no tenemos seguridad alimentaria”, señaló.