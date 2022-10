Hay 21 días para que el Gobierno acepte censo en 2023

En su discurso final, rechazó la instalación de nuevas mesas técnicas con el Gobierno porque, en su criterio, éstas no serán útiles. Declaró que la región, precisamente, fue engañada por estos mecanismos. “No olvidemos que fue el presidente Luis Arce que, mediante un decreto, declaró como prioridad la realización del Censo en 2022. Hemos sido engañados con la fecha del censo, debió hacerlo antes, no lo quiere hacer ahora y no lo quiere hacer en el futuro”, dijo Calvo poco antes de dejar en manos del cabildo las próximas medidas de presión y acciones para que el censo se haga efectivo de manera oportuna. “No nos cansaremos hasta que llame al censo en 2023, no valen las mesas técnicas”, añadió.