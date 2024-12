Hay desaliento en las elecciones judiciales

La mayoría de los electores acudirá a las urnas por obligación antes que por convicción. Los aspirantes a magistrados son desconocidos y se cree que tienen vinculaciones políticas. Tampoco ha sido suficiente la socialización de las papeletas y no todos saben cuántas veces tienen que marcar; en qué casos se elige a autoridades por departamento o cuáles son los que tendrán representación nacional. Los candidatos son desconocidos a pesar de que algunos hicieron campaña, pese a que esta estaba prohibida.

La convicción mayoritaria es que esta elección no cambiará la realidad nacional: la justicia está en deplorables condiciones y que haya nuevas autoridades no parecer ser suficiente para transformar una estructura pesada y con mala imagen.

Ese es el contexto de lo que hay en este momento. ¿Qué puede hacer el ciudadano? Su obligación es votar. En las dos anteriores elecciones judiciales ganaron los votos blancos y nulos, lo que representaba el rechazo ciudadano a los comicios para elegir autoridades judiciales; sin embargo, esto ayudó al triunfo con bajísima representación de magistrados controvertidos y no siempre probos.

Durante las últimas horas circularon en redes sociales varias fórmulas de voto, tanto del oficialismo como de la oposición. Lo que el ciudadano tendría que hacer es actuar con responsabilidad; es decir, informándose sobre quiénes son los candidatos, qué antecedentes tienen, no solo la hoja de vida, sino fundamentalmente en su desempeño profesional. En otras palabras, que el acto de sufragar no sea un automatismo por cumplir, ya que el ciudadano tiene el poder del voto en sus manos.