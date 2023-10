Hay mala calidad del aire por 40 mil hectáreas ardiendo en la reserva forestal El Choré

Los bomberos estuvieron apagando el fuego iniciado en Buen Retiro; sin embargo, hay s itios a los que no pueden entrar por su propia seguridad , y uno de estos es El Choré, por los asentamientos ilegales, que ponen en riesgo la seguridad de los bomberos forestales.

“Como Gobernación y viendo la seguridad de nuestros bomberos no ingresarán a esas zonas y solo atenderán las solicitudes de los municipios que lo requieran, tal como estipula le Ley de Gestión de Riesgo”, afirmó en conferencia de prensa, hace pocos días, Yovenka Rosado, directora de Direna.

A estos puntos inaccesibles se suman otros donde los bomberos y voluntarios no pueden ingresar, son comunidades en Urubichá, Yapacaní, San Ignacio de Velasco y San Matías. El humo generado por los incendios de interfase , en el área metropolitana cruceña, también alimentó la contaminación , según confirmaron en la Gobernación.

Otro incendio que no se ha reflejado como su gravedad amerita es el de la reserva forestal de Copaibo. Si hasta el fin de semana en el Parque Noel Kempff se habían quemado 2.000 hectáreas, Copaibo va por 15.000, tras 47 días de llamas, indican los informes de la ABT.

Copaibo colinda con Bajo Paraguá, una zona con fuerte presión colonizadora.



Normativa cero

A la problemática del fuego se agrega la falta de normativa sancionadora de incendios.

Los municipios del área metropolitana cruceña no tienen leyes que castiguen los chaqueos y quemas, a pesar de la gravedad de los informes, y de la tendencia a que se incrementen los incendios de interfase (en zona periurbana), como los de Viru Viru, etc.