Hay más de 24.200 sospechosos de dengue y vecinos piden que brigadas lleguen a las casas

Carmelo Antezana, que vive en el barrio Ambrosio Villarroel, aplaudió la iniciativa de desplazar brigadas a los distritos, indicando que muchos enfermos se están curando en casa porque no tiene recursos para ir a los centros sanitarios o porque no reciben atención con prontitud debido a la saturación. Considera que esta es la mejor estrategia para descongestionar el sistema de salud y evitar pacientes graves y muertes.