Hay pocos recursos y no mejora la reacción frente a los incendios en Santa Cruz

“No sé por qué no se toman acciones de manera inmediata, y al ser lugares alejados se dificulta que se conozca lo que pasa, solo se actúa cuando el incendio ya es incontrolable y no se está atendiendo la emergencia de forma oportuna, se minimiza el tema diciendo que no hay afectación, o que son pastizales, hasta que el fuego no puede detenerse, excepto con maquinaria”, cuestionó Daniela Justiniano, de la organización Alas Chiquitanas.