¡Hay que cuidar a la “gallina de los huevos de oro”!

Como si la agricultura no fuera, desde ya, una actividad de alto riesgo que debería merecer el máximo apoyo de las autoridades frente a la inclemencia del clima y el ataque de las plagas -en ausencia de la posibilidad del pleno uso de la biotecnología en el agro para bajar tales riesgos- se suma a ello, una vez más, el artero ataque de los avasalladores que desprecian, no solo el esfuerzo de los productores para dar de comer a Bolivia y al mundo, sino la vida misma. Vea usted su “modus operandi”, no se trata de “angelitos”, precisamente: