Hay que ganar para soñar: Bolivia y Argentina se miden este martes

Incluso se manifestaron algunos políticos al respecto. El diputado Alejandro Reyes señaló: “Sabemos @ivanariasduran que siempre has sido un pasa-pasa, pero NO apoyes al otro equipo con la plata de los #paceños. ¿Hasta cuándo vamos a tener que tolerar tu falta de criterio y prioridades en el gasto público? Ya NO es la alianza del Bien Común, sos sin Sentido Común!!!”.