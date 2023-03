¡Hay que tener agallas para invertir en estos tiempos!

Que Santa Cruz tiene una forma de hacer bien las cosas para forjar su destino, está fuera de discusión: las cifras son contundentes. Igualmente, aquello de que “Santa Cruz no se rinde ante la crisis”, dada su resiliencia a lo largo de la historia para superar con creatividad los contratiempos, en base a su propio esfuerzo, y su innata capacidad para resolverlo todo: Cuando algo anda mal, solo es cuestión de tiempo para que lo supere. No por nada Santa Cruz es el puntal del desarrollo, despertando la admiración en unos y la envidia en otros.

El pujante avance de la región no es algo fortuito, más bien, es el resultado de una visión prospectiva, una planificación indicativa y de instituciones que hicieron posible un “mix virtuoso” de los tradicionales factores de producción, como son la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología, motorizados por un quinto factor que es lo que marca la diferencia a la hora de hablar de progreso: la institucionalidad.

Un elemento preponderante para el éxito cruceño es el emprendedurismo, esto es, producir un bien o servicio buscando un rédito económico, aplicando para ello habilidades, conocimientos y asumiendo riesgos con creatividad y liderazgo. Nada es regalado, hacer empresa significa estar dispuesto a trabajar duro y persistir frente al fracaso para triunfar después, por eso considero a los empresarios verdaderos servidores sociales que generan riqueza no solo para sí, sino también, para la sociedad a través de la innovación, el crecimiento económico y el empleo. El modelo de desarrollo cruceño plantea que para triunfar… ¡hay que tener agallas!

Ejemplos sobran, pero hoy me referiré a uno que debería merecer el máximo apoyo de las autoridades, instituciones y la sociedad civil, no solo por su faraónico portento, sino también por los benéficos efectos multiplicadores para la economía; igualmente, por la indomable determinación de construir una ciudad desde cero y, no una ciudad cualquiera, sino, una Ciudad Inteligente y Tecnológica, una Ciudad Verde y Ecológica que proyectará a la región y a Bolivia al mundo, por lo inédito de semejante emprendimiento: la Nueva Santa Cruz (NSC).