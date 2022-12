Hay quejas por retrasos en el recojo de basura y esperan regularizar el servicio en una semana

A primeras horas de este lunes la Asociación Accidental Piraí y la empresa El Diez Eco Limpio iniciaron el servicio de aseo en los sectores oeste y este de la ciudad, p ero hasta este martes sumaban las quejas de los vecinos porque los camiones recolectores no llegaron hasta sus zonas en los horarios y frecuencias establecidos.

En distintos sectores de la ciudad se observaban bolsas en las aceras y basureros repletos, como ocurrió en la zona norte donde este lunes no se cumplió con la frecuencia.

Por el séptimo anillo y canal Pero Vélez, el vecino Miguel Garnica se quejó porque el lunes a primera hora sacó su basura hasta su canastillo, pero hasta ayer no había sido levantada.

Lo mismo le sucedió a otra vecina del barrio Las Gramas, ubicado en el octavo anillo y Virgen de Luján, hasta donde tampoco llegaron los camiones recolectores. “Pensé que se aplicaría el dicho: escoba nueva barre bien, pero eso no sucedió porque el camión no pasó a recoger la basura la noche de este lunes que correspondía a la zona norte”, dijo Juan Vaca, que vive en el barrio Magisterio.

La misma posición tenían otros vecinos que reclamaron porque estaban con la esperanza de que la limpieza de la ciudad mejore con nuevas empresas, pero todavía eso no se ha visto.

El concejal de Comunidad Autonómica (C-A), José Alberti, dijo que en la zona del cuarto anillo y San Aurelio, no hubo recojo desde el anterior jueves y que los concejales han recibido numerosas quejas de los vecinos por fallas en la frecuencia.

Considera que esto se debe a la falta de planificación y que no es una excusa el incremento de residuos por Navidad porque esto se debió prever, ya que es algo que ocurre cada año. “ Sabían del feriado largo y se debió tener un microplan de emergencia en esta fiesta”, dijo.

También cree que no hay suficientes equipos, porque no se ha completado la flota de compactadores comprometidas en el sector oeste y no se ha logrado completar los procesos de contratación de los equipos que deben operar en el sector este.