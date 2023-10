Hay quienes buscan sustento cerca de las almas

“Lo único que les pido a las almitas es que no falte trabajo y ellas me escuchan”, comenta.

Rosmery Cuéllar (40) tiene tres hijos, de 20, 16 y 12 años. Acudió por primera vez a trabajar en el cementerio La Cuchilla. Su esposo es cargador y ella decidió dejar, por esta temporada, su oficio de lavado de ropa para pintar y arreglar nichos. Asegura que no siente ningún temor cuando trabaja allí, porque cree que las almas acompañan y no asustan.

Félix Silvestre Medina Zabala (49) hace siete meses que pasa sus días en el Cementerio General, donde trabaja como guardia de día en un mausoleo. Llega desde el barrio Juana Azurduy que está por el Plan Tres Mil. “Todo es tranquilo, algunos dicen que asustan, pero yo me he quedado de noche y todo siempre está en calma. Cuando llego me persigno y les pido que me cuiden”, comenta.