Hay temor por el desayuno escolar y padres piden mayor fiscalización

El desayuno escolar llegó como de costumbre este lunes a las unidades educativas, pero al momento de su distribución, el entusiasmo de los niños no era el mismo de otros días. En varios colegios, las bolsitas con jugos lácteos se quedaron sin abrir o a medias porque muchos estudiantes devolvieron sus raciones líquidas y, en algunos casos, los mismos padres de familia solicitaron a los maestros que no les den la merienda escolar.

Todo esto se vio después de que 40 niños (39 del colegio Ismael Montes y 1 del Cenetrop) presentaran síntomas de intoxicación la mañana del pasado viernes, tras haber consumido el alimento complementario escolar que distribuye el Gobierno Municipal a los estudiantes de inicial y primaria. Ayer se conocieron los primeros resultados de las muestras analizadas en el laboratorio universitario que descartan contaminación en el jugo, aunque falta otro del Inlasa, mientras se estudian otras posibles causas.

Antes del primer recreo, la profesora Vivian hace una pausa en su clase para informar a los niños del kínder que es hora del desayuno escolar. Keity, una de las niñas, es la primera en devolver la bolsita de bebida láctea a su maestra. Nerviosa advierte a sus compañeritos que no beban el juguito porque tiene algo que hace daño. “Tome aquí, otra bolsita. Mi papá me dijo que no hay que tomar”, dice Keity que lleva a su maestra otra bolsita devuelta por su compañero. “No hay que tomar porque hace dar covid, los niños se enfermaron”, dice Luana a su maestra.

La profesora asegura que los niños esperan la merienda escolar porque para muchos de ellos es la primera comida del día, pero no se los puede obligar a que la consuman porque hay cierto temor entre los papás. Antes de su entrega, ayer se verificó la fecha de vencimiento y todo estaba en orden.

En la unidad educativa 24 de Marzo fueron los papás los que se comunicaron vía telefónica con el personal para pedirle que no les entreguen el desayuno escolar hasta que se conozcan los resultados de las pruebas de laboratorio. “He recibido unas cinco llamadas y sé que a la portera también le han pedido no distribuir el desayuno hasta que se verifique qué fue lo que cayó mal a los niños (del Ismael Montes)”, indicó el regente Jamil Vidal.

En esta unidad educativa, el plantel administrativo y los docentes reforzaron los controles de verificación de la fecha de caducidad y calidad del desayuno escolar.

Lo mismo sucedió en el módulo educativo 26 de Septiembre, donde el viernes por la tarde los padres de familia se reunieron con el director, Samuel Calani, preocupados por el desayuno escolar. “Afortunadamente el módulo no ha tenido ningún tipo de problema relacionado con intoxicación o denuncia de alimentos vencidos, pero se decidió tomar algunas medidas para prevenir estas situaciones”, señaló el director.

Agregó se está dando cumplimiento a las recomendaciones del Ministerio de Educación, que pide a los profesores “revisar y controlar que los alimentos para los niños estén en buenas condiciones”. Se verifica la fecha de vencimiento y la calidad de los productos, además se cuida de la higiene.

Sin embargo, padres de familia de otras unidades educativas piden que también se fiscalice la cadena de distribución y la calidad del producto. Este es el caso del colegio El Retoño, donde los papás optaron porque no se entregue la merienda escolar a todos los niños de este establecimiento por temor a lo ocurrido con los que resultaron intoxicados.

Análisis

De acuerdo con los resultados obtenidos por el Laboratorio Referencial del Oriente Boliviano (Labrob), dependiente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), el jugo que bebieron los estudiantes no estaba contaminado.

“La información obtenida indica que la muestra néctar de frutas no se encuentra contaminada, según el análisis microbiológico completo, todos los parámetros de la muestra, cumplen con los límites permitidos”, señala la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano.

Los parámetros microbiológicos indican que no existe contaminación por salmonella y sin desarrollo de colonias de aerobios mesofilos, coliformes totales, escherichia coli, staphylococus aureus, mohos ni levaduras.

El director municipal de Educación, Raúl Ascarrunz, basado en este informe, señaló que para la tranquilidad de los padres las raciones del desayuno escolar reúnen todas las condiciones para ser consumidas sin ningún temor.

Señaló que se hacen pruebas de laboratorio de forma periódica y desde el mes de marzo se realizaron más de 40. También se hacen encuestas sobre la merienda y la aceptación es de un 90% en los estudiantes.

“Los resultados del laboratorio son contundentes, la alimentación complementaria escolar no ha sido la causante del proceso de intoxicación”, remarcó Ascarrunz.

El secretario municipal de Salud, Roberto Vargas, confirmó que, de los 39 estudiantes afectados del colegio Ismael Montes, 38 fueron dados de alta este domingo y uno se quedó internado por precaución, dado que tiene enfermedad de base.

Protestas

Por su parte, los padres de familia de esta unidad educativa llegaron en marcha hasta el Concejo Municipal y lograron ser atendidos por los concejales. Calificaron de irresponsables las declaraciones del viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, sobre este problema, al deslindar de responsabilidad a la empresa proveedora del desayuno escolar.

Por su lado, el concejal Manuel Saavedra, atendió a los padres que protestaron y pidió a las autoridades municipales no emitir ningún juicio de valor sobre una posible causa de la intoxicación hasta conocerse el resultado de una investigación.

Por su lado, el concejal del MAS, Rolando Pacheco, propone anular el contrato y entregar directamente a los padres de familia el monto del desayuno que le corresponde a cada estudiante. “En junio ya hubo un caso similar en otro colegio, de comprobarse que la intoxicación fue provocada por los alimentos del desayuno escolar, se debe anular el contrato, iniciar un proceso penal y ejecutar la boleta de garantía”, sostuvo Pacheco. Asimismo, pedirá que el Departamento de Defensa al Consumidor realice operativos en los quioscos de los colegios para controlar la calidad de los alimentos que se venden.

Sobre el mismo tema, el concejal Juan Carlos Medrano, indicó que han conversado con los padres de familia y recogieron las quejas. “Hemos hecho la petición de informe para que se evalúe a la empresa proveedora porque el presupuesto en solamente los juguitos es de más de Bs 24 millones y nos parece que una empresa con un contrato millonario tiene que ser muy cuidadosa con sus procedimientos. No es la primera vez, ya hubo denuncias y la Alcaldía siempre tiene el mismo discurso. Los atentados contra la salud pública están penados por ley”, enfatizó Medrano.

Según el concejal, es necesaria una nueva licitación para cambiar los productos del desayuno escolar.

