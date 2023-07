Hay un bebé en terapia con coqueluche y 16 menores de dos años con síntomas

El coqueluche se sigue expandiendo en Santa Cruz y afecta a siete municipios. Los niños son los más golpeados, porque de los 40 casos activos, 16 son menores de dos años y un bebé de solo diez meses se encuentra en terapia intensiva por complicaciones de este mal.



En lo que va del año, esta enfermedad se ha cobrado la vida de dos niños. El último deceso se registró hace una semana y la madre de esta pequeña pide mejorar la atención en los centros hospitalarios.



Lamenta que el coqueluche apagó la vida de Franciely, su hija de apenas 40 días de nacida. Llegó a este mundo el 1 de junio y todo marchaba bien hasta que un día antes de cumplir su primer mes comenzó con la tos y su madre la llevó de inmediato al centro de salud, donde le indicaron que debía hacer nebulización por tres días, receta que siguió al pie de la letra, pero al tercer día de tratamiento se complicó.



Franciely era la última de los seis hijos de Guillermina García y Franklin Frey, dos de los cuales también presentaron los síntomas. Cuando enfermó la bebé, la familia desconocía que lo que tenían los niños era coqueluche. Ahora se quedaron con cinco de sus hijos (17, 14, 12, 9 y 7), por los que ahora luchan para que no enfermen con este mal.



No saben dónde ni cómo contrajeron la enfermedad, porque Guillermina asegura que no han salido fuera de Pailón. Viven en el barrio María Belén, donde el Servicio Departamental de Salud (Sedes) realizó un rastrillaje para identificar casos sospechosos y llevar la vacunación contra la enfermedad, que es prevenible.



Asegura que su bebé permaneció desde el 4 de julio en el hospital de niños, donde fue derivada hasta que falleció este martes 11 de julio.



“Es una tos de ahogo que les agarra. Mi hijo mayor estaba tosiendo, por eso tras que la bebé comenzó con lo mismo la llevé al consultorio, donde me dijeron que le haga nebulización por tres días, pero en la última sesión se fatigó y la derivaron al hospital de niños, donde estuvo una semana internada con oxígeno”, indicó.



Se quejó porque en principio su hija estaba en emergencia en un ambiente donde todos presentaban similares síntomas. “Se puso mal y tuve que gritar para que me puedan trasladar a otra sala. No sabía que esa enfermedad estaba dando, porque yo pensaba que era un resfrío o que le agarró la tos”, dijo.



Asegura que sus hijos mayores tienen vacunas y dice que le avisaron que tenían coqueluche un día antes del deceso de la bebé.



“No quiero hablar lo que no sé, pero creo que debieron hacer la prueba desde el momento que yo llegué al hospital”, cuestionó.



El personal de salud llevó a toda la familia a realizarse la prueba de diagnóstico, pero todavía no les han dado los resultados.



“Atendieron a mis dos hijos que estaban con síntomas, me dieron la receta y tuve que comprar todo, incluso para hacerles la nebulización. La verdad nunca pensé pasar por este mal momento. Ahora toca luchar por mis otros hijos para que se recuperen. Ojalá mejoren la atención, porque no es como dicen que atienden rápido, ni siquiera por emergencia”, manifestó.