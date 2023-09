“Haz lo que digo, no lo que hago”

La carretera tiene financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, anteriormente Corporación Andina de Fomento (CAF), que es una organización que presta dinero a los países para encarar obras públicas. Guarda silencio en Bolivia sobre el grave problema ambiental que puede provocar la construcción de la carretera y, a la vez, es patrocinadora de contenidos de defensa del medioambiente en medios de comunicación de alcance internacional, como El País de España. He aquí otra muestra de disfunción o, como decía Séneca el año 50 a. C.: “Haz lo que digo y no lo que hago”.