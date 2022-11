Hermano de diputado Rolando Cuéllar rechaza proceso y pide nulidad de obrados

El detenido Cristóbal Gary Enríquez Cuéllar, imputado por delito de narcotráfico no aceptó someterse a un procedimiento inmediato para que se le dicte sentencia en la justicia. El hermano del diputado Rolando Enríquez Cuéllar, permanece recluido en la cárcel de Palmasola desde el 23 de julio pasado y este martes acudió escoltado por policías al juzgado 13 de sentencia de la jueza Jenny Camargo.

La audiencia se instaló en presencia de la jueza, el detenido asistido por su abogado y el fiscal Saúl Balcázar. Durante la audiencia la defensa del imputado planteó un incidente de actividad procesal defectuosa argumentando que se le vulneraron sus derechos al no haber sido notificado con las pruebas que presentó el Ministerio Público en su contra.

Su defensa alegó que corresponde pedir la nulidad de los obrados por considerar que quedó en estado de indefensión al no ser notificado con las pruebas. Por esa razón aseguró que no se sometería a un procedimiento inmediato ni abreviado.

El fiscal Saúl Balcázar expuso que no tiene sentido el incidente porque cuando fue cautelado se presentó todas las pruebas y el juez dictó procedimiento inmediato para que se dicte sentencia en 30 días. La jueza, Jenny Camargo, fijó para este viernes audiencia para definir el incidente planteado.

Al concluir la audiencia el imputado Cristóbal Gary Enríquez Cuéllar, dijo que hace tiempo que no se junta con su hermano Rolando. Dijo que “mi hermano no me ayuda para rehabilitarme. Yo soy un consumidor y distribuidor, hay gente mala que trata de hacerme daño”, dijo. Admitió que es la segunda vez que es detenido por droga. La primera fue en 2018.