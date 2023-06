Hernán Piquín: “Desde los 4 años les dije a mis padres que quería bailar en el teatro”

Porque creo que es un artista y personaje que nos dio mucho de él, de su esencia: sus canciones, sus letras cómo lo decía, cómo creaba. Era una persona precursora, no solo con la música, que supo mezclar el rock con la ópera, sino también en sus fiestas en las que no faltaba ni sobraba nadie, abierto a recibir personas sin discriminar a nadie.

Giras internacionales hacemos gracias a Dios: Paraguay, Uruguay, etc., hacia mucho que no venía a Bolivia y ya los extrañaba, desde mis últimas presentaciones por su hermosa tierra.

Sí, y claro si tuviera el tiempo lo haría es un programa que me dio mucho, la popularidad que el ballet no me dio, entré a la casa de toda la gente que veía el programa y estoy muy agradecido siempre por el lugar que me dio Marcelo Tinelli y toda su producción.