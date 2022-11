Historias de ‘rotondas’, los vecinos dicen que nadie les paga para bloquear

"Los utilizan, el día del enfrentamiento, cuando llovió había señoras mayores que botaban sus ponchillos para huir. Después se reencontraron en la Radial 13, llegaron a una cancha y algunas lloraban perdidas. No somos pagados, no somos del MAS, más bien ellos buscan a los más débiles y pobres para pagarles, incluso los abandonan luego de acarrearlos, así es el masismo", opinó.

‘Marisol’ es la que dona todos los días la carne para 180 platos en los tres turnos y en solo uno de los cuatro puntos de bloqueo de la misma rotonda. Dijo que lo hace porque tiene muchos bienes, matadero, puestos comerciales, y no tiene la intención de dejar que el Estado los quite a sus hijos, ni de que en un futuro sus descendientes mendiguen hasta por un kilo de azúcar.

“Nunca me gustó el MAS. Mi hermano mayor es abogado y masista a muerte, es fiscal, me reclama que peleo por Camacho, pero no es por él, es por el futuro. Conozco Cuba, sé cómo viven allá”, dijo.

"Me tumbaron. Me arrodillé, uno vino a levantarme y mis amigas se metieron, el 'paco' me agarró del brazo y por golpearme tumbó su celular, no supo qué hacer. Antes de irse nos gasificaron, de frente, en la cara. A mi hijito tuvieron que sacarle algo del ojo por esa agresión", compartió.