Historias de superación y abandono marcarán la Nochebuena en Palmasola

Esperanza detrás de historias

Romero informó que la pasada semana, un grupo de pastores de una iglesia cristiana evangélica llegó al penal para distribuir 10.000 Biblias entre los reclusos. “ Dentro del penal también tendremos una distribución de regalos. Aunque no es lo más importante, reconforta”, afirmó.

Uno de los pastores que participó en la entrega de biblias compartió su experiencia con EL DEBER: “Nos sentimos satisfechos de ofrecer este material de esperanza, pero no buscamos publicidad. Lo hacemos en silencio, y eso es lo que realmente importa”, puntualizó la autoridad.

Era alcohólico, hoy predicador

Uno de los internos, quien purga su condena en el PC-4 desde 2013, participó en la feria de artesanos en los pasillos de entrada a la gobernación. “Llegué aquí en 2013; no tengo familia, todos se fueron a España y Chile. Tengo una hija de 16 años, a la que dejé cuando tenía ella tenía cinco. Mi último hijo menor falleció”, relató con la voz entrecortada y lágrimas. Este hombre ha encontrado refugio en su fe y se aferra a Dios, mientras cumple su sentencia.

Comenzó haciendo hamacas de hilo pero, ante la competencia, decidió dedicarse a la madera. Aunque hace 40 días la justicia le otorgó la libertad, no ha podido salir por falta de dinero. Está gestionando su ingreso al plan post-penitenciario, que implica recibir alojamiento proporcionado por una iglesia evangélica cercana. “No tengo nada, pero sigo sobreviviendo. Algunos de mis familiares han muerto. La justicia es burocrática; por 5.000 bolivianos llevo tres años encerrado”, comentó con resignación.

A los 13 años, debía haber salido de prisión, pero su situación se complicó. “Era alcohólico y por eso caí preso; nunca hice daño a nadie. Agradezco a Dios mientras viva. Para mí, caer preso fue una bendición, porque aquí aprendí sobre la fe, me bauticé y recuperé mi salud” , declaró con gratitud.

Una mujer, que acaba de ser liberada tras seis meses de encarcelamiento, fue acusada de corregir a su hija de 12 años. “Un día me enteré de que mi hija tenía una conducta muy mala en la escuela y decidí llamarle la atención. Me preocupaba su comportamiento en casa”, explicó. En su testimonio, la madre afirmó que su hija, tras recibir la reprimenda, le avisó a su padre y le mintió, afirmando que ella la había maltratado físicamente.

“Es increíble no haber sido escuchada. Todo fue una mentira, y en tiempo récord me metieron presa. El juez me condenó a seis meses”, lamentó la mujer, visiblemente afectada.