Holguín agrede al capitán Lara; hay críticas, pedidos de destitución y una pesquisa

Lara tildó de abusivo a Holguín y se consideró víctima de un hecho violento que incluso puso en riesgo su integridad física y su vida. “Me metió a un cuarto, yo no le dije nada, no podía respirar, este es un verdadero abuso”, afirmó.

A las 15:00, el comandante de la Policía, Erick Holguín, solicitó la presencia de los periodistas y emitió una declaración. No admitió pregunta alguna. Salió acompañado de los jefes de las unidades operativas de Santa Cruz.

El jefe policial mostró un video en el que se observa a un ciudadano que según él aseguraba haber recibido buena atención de la Policía. Holguín manifestó que la presencia de Lara con un ciudadano pretendía generar falsas expectativas, que los uniformados no prestan una adecuada atención a la población. Dijo que Lara estaba en la puerta y buscaba entrar utilizando la fuerza y agredió al personal de la Policía.

Holguín aclaró que, como comandante, al percatarse de esa actitud, intentó arrestarlo “conforme a procedimiento”. “Seguramente mi reacción no fue lo más adecuada, pero tampoco vamos a justificar. Lamento informar este hecho, es importante dar la aclaración, no pretendo justificar tampoco mi accionar; tal vez no fue el más adecuado en ese momento”, dijo el coronel Holguín.