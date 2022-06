Hora del té: dos postres cítricos que no te puedes perder

Escucha esta nota aquí

En esta época de cítricos, vamos a aprovechar la fruta entera para preparar algunas delicias en el horno. La bloguera Lizet Flores, creadora de ‘chipa by the dozen’, nos comparte dos exquisitas recetas que se preparan en menos de 10 minutos por el uso de la licuadora. La licuadora se usa para triturar la fruta completa (sin semillas) y así darle un sabor intenso a nuestro horneado y descuida que no sale amargo. Pero si tienes mucho miedo, puedes pelar las frutas, sacar las semillas y usar sólo la pulpa.

Los ingredientes para ambas recetas son simples y la mayoría tenemos en nuestra cocina. Ten en cuenta que las dos recetas han sido probadas con harina común más polvo de hornear, y con harina leudante. Así que puedes usar lo que tienes a mano.

Torta de limón en licuadora

Ingredientes:

2 huevos

2 limones verdes (200 g)

125 ml de aceite vegetal

225 g de azúcar

250 g de harina leudante

Decorado:

1 taza de crema de leche

2 cucharadas de azúcar

2 cucharadas de coco rallado

Preparación:

Calentar el horno a 180 °C. Engrasar y enharinar un molde redondo de 24 centímetros de diámetro y 4 centímetros de alto. Lavar los limones y secar. Cortar las 2 puntas y luego cortar en 4. Sacar las semillas. En el vaso de la licuadora agregar los huevos, el azúcar, el aceite y los limones. Licuar en alto por 1 minuto o hasta que la mezcla quede cremosa. En una fuente, agregar la harina. Agregar la mezcla de limón y mezclar con un cucharón. Verter la masa en el molde ya preparado. Hornear por 30 minutos, o hasta que el palillo salga limpio. Dejar enfriar en el molde por 10 minutos antes de retirar.

Decorado: En una fuente mediana y con la ayuda de una batidora eléctrica, batir la crema y el azúcar a velocidad media hasta que aparezcan picos firmes. En un sartén pequeño y a fuego bajo, tostar el coco hasta que empiece a dorarse. Retirarlo del fuego inmediatamente y dejarlo enfriar antes de usar.

Cómo decorar la torta: Cuando la torta esté completamente fría, colocarla en un plato para servir. Añadir la crema batida con la ayuda de una cuchara. Cubrir la parte de encima de la torta. Espolvorear el coco tostado por las orillas.

¿Cómo saber si se cocinó la torta?

Puedes meter la punta de un cuchillo o un palillo en el centro de la torta, y debe salir limpio.

Puedes tocar con tus dedos el centro de la torta, y debe estar firme (no quema).









Queque fácil de naranja en licuadora

Ingredientes

2 huevos

225 g de azúcar

125 ml de aceite vegetal

1 y ½ naranja (240 g)

230 g de harina

2 cucharaditas de polvo de hornear (royal)

½ cucharadita de sal

Decorado

200 g de azúcar impalpable

Ralladura de media naranja

3 cucharadas de jugo de naranja

Preparación:

Precalentar el horno a 180 °C. Engrasar y enharinar un molde para flan de 22 centímetros. Lavar las naranjas y secar. Cortar las 2 puntas y luego cortar en 4. Sacar las semillas. En el vaso de la licuadora agregar los huevos, el azúcar, el aceite y la naranja. Licuar en alto por 1 minuto o hasta que la mezcla quede cremosa. En una fuente, agregar la harina, el polvo de hornear y la sal. Agregar la mezcla de naranja y mezclar con un cucharón. Verter la masa en el molde ya preparado. Hornear por 45 a 50 minutos, o hasta que el palillo salga limpio. Dejar enfriar en el molde por 10 minutos antes de retirar.

Decorado: En una fuente pequeña, mezclar todos los ingredientes para el decorado. Con la ayuda de una cuchara, poner el decorado encima del queque (sólo se va ir por los costados). Servir a temperatura ambiente o tibia.