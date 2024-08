Hoy es 17 de agosto de 2025

“Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál candidato votaría usted…?”, es la frase ritual con la que se inician las encuestas. Si fuésemos sinceros y por la situación en la que nos encontramos, la pregunta no tendría respuesta porque formalmente no existen. Ni en el oficialismo ni en la oposición.​

La lista de nombres, tres en un MAS desconcertado, con agotamiento terminal, falto de ideas y sin capacidad de gestión, y más de veinte en la oposición democrática, muestran un escenario más bien relajado y distendido. Si las encuestas fueran ciertas, el MAS no tendría posibilidad de reproducir el poder, lo que le estaría dando a la oposición un margen de injustificada confianza. No tendríamos que olvidar que una de las características sociológicas de la informalidad boliviana, es su apego al papel sellado, la militancia en la “institucionalidad” y al ejercicio del liderazgo disciplinado, que limita la aparición de sorpresas. No se trata que los líderes que están, sean viejos, porque ya recorrieron el camino, sino, además, porque a los nuevos no se les reconocen los méritos suficientes. Este comportamiento propio de sociedades autoritarias está reforzado por la paradoja que deben cumplir quienes pretendan ser autoridad, demostrando compromisos gremiales, venciendo así, la tradición sobre la meritocracia.